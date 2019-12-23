Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

«Скажем так, нам не привыкать. То же самое было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, когда мы летели туда и не знали, будем ли вообще выступать, а если будем, то как», — заявил Нагорный, слова которого приводит «RT на русском».

Спортсмен отметил, что сейчас ситуация еще хуже, а то, что у страны забирают флаг — несправедливо. «Несправедливо по отношению ко мне, к партнёрам по сборной. Мы всегда выступаем за честную борьбу, за чистый спорт», — сказал Нагорный.

Гимнаст подчеркнул, что наказание должно носить индивидуальный характер. Тем не менее, Нагорный считает, что и в нейтральном статусе спортсменам надо выходить на старт, так как это дело всей жизни.