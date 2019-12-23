Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала имена лучших спортсменов 2019 года.

Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети «ВКонтакте». Лучшими признаны прыгунья в высоту Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, специализирующийся на беге с барьерами.

В 2019-м году Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира, одержав победу в Дохе (Катар). Также спортсменка во второй раз выиграла чемпионат Европы в помещении и в четвертый раз стала победительницей «Бриллиантовой лиги». Россиянка является автором лучшего результата сезона в мире — 2,06 метра, это личный рекорд спортсменки.

Наставник Ласицкене Геннадий Габрилян признан лучшим трененером 2019-го года.

Шубенков на протяжении двух месяцев не мог соревноваться из-за травмы, которую получил на финише победного забега в Рабате на этапе «Бриллиантовой лиги». Несмотря на пропуск, на чемпионате мира в Катаре Сергей смог завоевать серебряную медаль.