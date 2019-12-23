Почётный президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев назвал Алену Косторную основной претенденткой на победу на чемпионате России в Красноярске.

Специалист отметил, что в финале Гран-при Косторная продемонстрировала зрелое женственное катание, а также отличное исполнение технической части программы. Он подчеркнул, что считает выступление Косторной эталонным и совершенным.

«По компонентам Косторная сильнее Саши Трусовой и Анны Щербаковой. Зато у них на вооружении неоспоримые аргументы в борьбе за победу — четверные прыжки», — сказал Писеев, слова которого приводит «Российская газета».

Напомним, чемпионат России будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря. Ранее с соревнований снялась олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая объявила о приостановке спортивной карьеры.