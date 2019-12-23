Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу присутствия Евгения Гараничева в составе сборной России по биатлону.

«К эстафетам надо обязательно подключить Гараничева, а иначе зачем в сборной человек, который вообще не бегает эстафеты? А в личных гонках ничего не показывает», — заявил Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению Губерниева, тренироваться по индивидуальной программе может только Логинов, остальные должны работать вместе с командой. Комментатор заявил, что Губерниев тренировался у фитнес-тренера в Тюмени и стал бледной тенью самого себя.

«Мне горько от того, что такой элитный биатлонист ошивается где-то в биатлонных подворотнях. Я жду прорыва от него и надеюсь, что он произойдёт в январе», — сказал Губерниев.

Напомним, Гараничев неудачно выступил на третьем этапе Кубка мира в Анси и не попал в масс-старт.