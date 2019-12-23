Московский ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным, выступавшим за «Энергетик-БГУ».

Официальный сайт еще не объявил о трансфере, однако «Чемпионат» и Sport24 подтвердили информацию. Условия сделки пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему форварду также проявляли сразу несколько российских клубов — «Рубин», «Ростов», московские «Спартак» и «Динамо».

Шкурин присоединился к «Энергетику-БГУ» в начале 2019 года, ранее с 2016-го он выступал за «Витебск». В составе своей новой команды он отыграл 26 матчей чемпионата Белоруссии, в которых забил 19 голов. На данный момент Шкурин является лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе семь результативных передач.