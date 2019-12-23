Танцевальный дуэт Бетина Попова и Сергей Мозгов не примут участие в чемпионате России по фигурному катанию, который будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря.

Спортсмены снялись с турнира по состоянию здоровья партнера. Об этом объяснил Сергей Мозгов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Попова и Мозгов — не первые, кто снялись с чемпионата России. Ранее из-за травмы партнера от участия в соревнованиях отказались Ксения Столбова и Андрей Новоселов, выступающие в парном катании. Новоселов на тренировке пробил ногу коньком.

В женских соревнованиях не выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, Алена Леонова, Мария Сотскова и Виктория Васильева. Вместо Васильевой в заявку попала Анастасия Грачева. У мужчин турнир пропустят Михаил Коляда, восстанавливающийся после операции, и Александр Петров.