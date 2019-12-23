Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как держит себя в хорошей форме.

«Я действительно работала с диетологом, но сейчас питание ушло на второй план, я научилась за собой следить, правильно составлять меню в зависимости от целей и задач», — сообщила Медведева, слова которой приводит «Сноб».

Спортсменка отметила, что самое главное — это восстановление после тренировки, которое подразумевает полноценный сон и растяжку. Медведева подчеркнула, что стала намного больше работать в зале, и это уже дает свои плоды.

Напомним, в текущем сезоне Медведева приняла участие в серии Гран-при и стала второй на этапе в России. Следующим стартом с её участием станет чемпионат России, который будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря.