Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг вошла в состав команды на «Тур де Ски». Спортсменка пропустила старт нынешнего сезона, так как Федерация лыжных видов Норвегии не давала ей допуск до соревнований по состоянию здоровья.

Врач команды Остейн Андерсен подтвердил, что выступление Остберг на «Тур де Ски» безопасно для её здоровья. Однако по ходу турнира медицинский штаб будет проводить оценку состояния спортсменки.

Сама Остберг призналась, что ей надо сначала немного побегать, чтобы понять, как всё складывается. Норвежка не рассчитывает на высокий результат, сейчас для неё главное — возможность вернуться к соревнованиям и снова получать удовольствие от гонок.

Напомним, многодневка «Тур де Ски» стартует в субботу, 28 декабря. Турнир будет проходить в обновленном формате: решающая гонка в гору Альпе де Чермис будет не пасьютом, а масс-стартом.