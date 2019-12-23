Российский фигурист Сергей Мозгов, выступающий в танцах на льду с Бетиной Поповой, извинился перед партнершей за пропуск чемпионата России. Сегодня стало известно, что фигуристы снялись с турнира, который будет проходить в Красноярске с 26 по 29 декабря.

«Я умоляю Бетину простить меня за то, что из-за меня мы не поедем на чемпионат России», — написал Мозгов на своей странице в «Инстаграме». Он также извинился перед болельщиками и объяснил, что дуэт снялся с чемпионата из-за его здоровья.

Попова отметила, что наблюдать за соревнованиями со стороны будет тяжело.

Напомним, ранее из-за травмы партнера от участия в чемпионате России отказались Ксения Столбова и Андрей Новоселов, выступающие в парном катании. В женских соревнованиях не выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, Алена Леонова, Мария Сотскова и Виктория Васильева. У мужчин турнир пропустят Михаил Коляда, восстанавливающийся после операции, и Александр Петров.