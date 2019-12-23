Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

Тихонов заявил, что программы Губерниева стали похожи на реалити-шоу, так как спортсмены постоянно находятся под наблюдением телевизионной бригады.

«Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры. Ты уже не комментатор, а шоумен», — написал Тихонов на своем официальном сайте.

По мнению эксперта, Губерниев и его бригада добивают команду. Он уверен, что большие интервью нужно делать в случае успеха, но не стоит лезть к спортсменам, когда у них ничего не получается. Также Тихонов призвал Губерниева не ругать Евгения Гараничева лишь за то, что тот не хочет общаться с журналистами.

Напомним, ранее Губерниев назвал Тихонова сумасбродным стариком.