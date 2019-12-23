Петербургский «Зенит» на выезде разгромил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила в Саратове и завершилась победой гостей с крупным счетом 109:66.

Подопечные Джоана Плазы завладели преимуществом с самого начала игры и завершили первую четверть с отрывом в 13 очков — 27:14. Во второй десятиминутке «сине-бело-голубые» увеличили свой отрыв, набрав на 12 очков больше «Автодора» — 26:14.

После большого перерыва хозяева пытались повлиять на ход матча, однако «Зенит» продолжил контролировать ситуацию и выиграл третью четверть со счетом 22:16. Заключительный игровой отрезок также остался за петербуржцами — 34:22.

«Зенит» выиграл пятый матч в рамках чемпионата и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, дающую право выхода в плей-офф. «Автодор» опустился на девятое место.