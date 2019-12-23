Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева рассказала, как тренер Этери Тутберидзе научила её правильно наносить макияж.

Спортсменка отметила, что начала пользоваться косметикой с 11 лет, краситься ей помогала Тутберидзе.

«Всегда требовала, чтобы была аккуратная причёска, чтобы все девушки выходили красивые на тренировку, так как это отражает состояние сознания», — заявила Медведева, слова которой приводит «Сноб». По слвоам спортсменки, сознание приходит в норму, если человек внешне готов.

Медведева добавила, что сейчас старается делать более натуральный макияж, красит ресницы и пользуется гигиенической помадой.

Напомним, Медведева тренировалась в группе Тутберидзе на протяжении одиннадцати лет. Она сменила тренера в 2018-м году, после Олимпиады в Пхенчхане. Сейчас она работает в Канаде под руководством Брайана Орсера.