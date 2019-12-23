Молодёжная сборная России по хоккею разгромила команду Словакии в заключительном матче перед молодёжным чемпионатом мира 2020 года. Игра завершилась со счётом 9:1 в пользу россиян.

Сборной России удалось открыть счет в первом периоде: на пятой минуте отличился Александр Романов. До перерыва словацкий вратарь пропустил еще трижды — от Ивана Морозова, Александра Хованова и Егора Соколова. Автором единственной заброшенной шайбы в составе сборной Словакии стал Максим Чайкович.

Во втором периоде упрочить преимущество российской команды смогли Максим Грошев, Никита Александров и Дмитрий Воронков. В заключительном игровом отрезке Соколов отличился во второй раз, а Василий Подколзин установил окончательный счет встречи.

Напомним, молодёжный чемпионат мира будет проходить в Чехии, турнир стартует 26 декабря.