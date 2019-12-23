Шведская лыжница Эбба Андерссон восстановилась после травмы и сможет принять участие в многодневке «Тур де Ски». Из-за повреждения колена, полученного на тренировке, спортсменка не выступала с ноября.

В минувший выходной Андерссон вновь вышла на старт и выиграла гонку на 15 км свободным стилем в рамках Scandic Cup в Эстерсунде.

Лыжница призналась, что с нетерпением ждет, когда снова будет соревноваться. Спортсменка подчеркнула, что в последнее время очень много тренируется. «Это так здорово – вернуться на лыжню», – сказала Андерссон, слова которой приводит шведское издание «Экспрессен».

Также сборную Швеции на «Тур де Ски» представят Стина Нильссон, Шарлотта Калла, Майя Дальквист, Йонна Сундлинг, Эмма Рибом, Моа Лундгрен и Элина Реннлунд. На турнире не выступит Фрида Карлссон.

Ранее стало известно, что в состав сборной Норвегии вошла Инвильд Флюгстад Остберг, пропустившая старт сезона.