Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад оценил свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси. Спортсмен занял пятое место.

Биатлонист признался, что гонка получилась для него очень тяжелой. «Я не боюсь признать, что Йоханнес был на уровень выше. Это очевидно. Он показал, что сейчас он непобедим», — заявил француз, слова которого приводит L’Equipe.

Фуркад отметил, что на данный момент Бё выглядит так же хорошо, как и в прошлом сезоне. На первом этапе норвежца можно было обогнать, но затем он стал показывать невероятный результат, уверен Мартен.

Напомним, после трех этапов Кубка мира Йоханнес Бё возглавляет общий зачет, набрав 374 очка. На второй строчке располагается его старший брат Тарьей с 313 очками. Замыкает тройку лидеров француз Кентен Фийон-Майе (281). Фуркад идет на четвертой строчке (267).