Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил работу тренерского штаба сборной России.

Тихонов заявил, что на данный момент в тренерском штабе нет людей, способных отстаивать свое мнение — таких, как Владимир Аликин или Александр Касперович. «Хованцеву и старшим тренерам, если этот безголовый продолжит вмешиваться, нужно просто снять с себя полномочия и предложить тренировать ему», — написал Тихонов на своем официальном сайте.

Специалист подчеркнул, что считает нынешний тренерский состав самым слабым из всех, что ему довелось видеть. Тихонов отметил, что Хованцева по факту отстранили от руководства командой, поэтому он «боится собственной тени», а Норицын всегда ждет указаний сверху.

«Если Драчев согласится взять Польховского после Нового года в тренерский штаб, это будет беда. Все в IBU знают, что этот человек явный допингист, которого выгнали отовсюду», — написал Тихонов.