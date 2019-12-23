Российский лыжник Ермил Вокуев отказался принимать участие в многодневке «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря.

Спортсмен имеет персональную квоту, так как является лидером Континентального кубка. Однако Вокуев не захотел выступать на «Тур де Ски», о чем рассказала президент ФЛГР Елена Вяльбе. На своей странице в «Инстаграме» она ответила на вопрос болельщика по поводу Вокуева. «Сказал, что не поедет», — написала Вяльбе. Вероятно, спортсмен хочет сконцентрироваться на выступлениях в Континентальном кубке.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России на «Тур де Ски». Мужскую команду представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Андрей Мельниченко.

За женскую сборную выступят Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Диана Головань, Лидия Дуркина и Яна Кирпиченко.