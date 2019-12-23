Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева рассказала об открытии собственного интернет-магазина.

«Это моя давняя мечта. Моя команда знала об этом, долгое время они готовили дизайн, принт, и показали мне», — рассказала Медведева, слова которой приводит «Сноб».

Спортсменка отметила, что перед чемпионатом России не может уделять проекту много времени, однако после соревнований хочет попробовать нарисовать что-нибудь самостоятельно.

Напомним, об открытии интернет-магазина Медведевой стало известно в середине декабря. Отмечалось, что товары будут добавляться в зависимости от пожеланий поклонников фигуристки.

Спустя час после начала работы фан-шопа Медведевой на сайте возникли технические проблемы, которые, возможно, были связаны с наплывом большого числа желающих приобрести мерч фигуристки.