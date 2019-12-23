Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову на критику в свой адрес.

«Мой дорогой, сумасбродный зритель, мой персональный поклонник! Смотрите мои программы, слушайте мои репортажи, негодуйте, радуйтесь, обсуждайте, пишите!» — написал Губерниев в своем канале в Телеграме.

Напомним, ранее Тихонов заявил, что программы Губерниева больше похожи на реалити-шоу, чем на спортивные передачи. На своем сайте Тихонов написал, что российские биатлонисты постоянно находятся под камерами бригады Губерниева, как животные в зоопарке.

Также Тихонов заявил, что вся страна настроена против Губерниева, так как комментатор лезет во все дыры.

Напомним, в нынешнем сезоне Губерниев стал участником нескольких словесных перепалок. Он не согласился с тем, что наставника «Локомотива» Юрия Семина признали лучшим тренером года, а также регулярно отпускает замечания в адрес Евгения Гараничева.