Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вошли в тройку лидеров рейтинга самых популярных спортсменов года по версии «Медиалогии».

Список был составлен на основании частоты упоминания спортсменов в российских СМИ. На первой строчке рейтинга расположился нападающий «Зенита», капитан сборной России пр футболу Артем Дзюба. Кокорин занял второе место, Мамаев — третье. В 2019 году к футболистам было приковано пристальное внимание, так как они отбывали наказание в СИЗО «Бутырка» и исправительной колонии Белградской области после участия в двух драках.

Также в первую пятерку вошли чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и капитан «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист Александр Овечкин. Шестое и седьмое места достались фигуристкам — Алине Загитовой и Евгении Медведевой соответственно.