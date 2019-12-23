Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как едва не пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане из-за ангины.

Спортсмен сообщил, что был намерен ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе, так как хотел доказать, что русские спортсмены могут бороться даже в такой ситуации. Он подчеркнул, что в жизни спортсмена могут быть всего одни Олимпийские игры, поэтому надо выступать.

«Мне пришлось больше переживать за то, поеду ли я в целом на Олимпиаду. Я лежал в больнице c ангиной и температурой под 39», — рассказал Большунов, слова которого приводит «Команда России». По словам лыжника, он не мог спать по ночам, так как чувствовал боль при вздохах.

Большунов признался, что уже чувствовал себя здоровым, но его не выписывали из больницы. Тренер Юрий Бородавко уговаривал спортсмена полежать подольше, чтобы повторно не заболеть прямо перед стартом Олимпиады.

«Кое-как договорились и, можно сказать, мне пришлось сбежать из больницы», — сказал Большунов.