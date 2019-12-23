Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко исключен из состава сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону.

Сегодня, 23 декабря, состоялось заседание правление СБР, на котором утвердили состав сборной России на ближайшие старты. По итогам декабрьских этапов Кубка мира критерии отбора не выполнили четыре спортсмена — Малышко, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Согласно правилам, на январские этапы могли поехать те, кто выполнил хотя бы одно из следующих условий: попадание в топ-25 общего зачета или два попадания в топ-15 в личных гонках.

Несмотря на невыполнение критериев, спортсмены были оставлены в команде тренерским решением. Однако члены правления СБР выступили против кандидатуры Малышко.

Напомним, на данный момент Малышко располагается на 43-й строчке общего зачета Кубка мира. В личных гонках он ни разу в сезоне не поднимался выше 25 места. Спортсмен принял участие в двух эстафетах и оба раза зашел на штрафной круг.