Дмитрий Малышко был исключен из сборной России по биатлону, хоккеисты разгромили Словакию перед стартом МЧМ-2020, а «Зенит» легко разделался с «Автодором». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Малышко исключен из состава сборной России

Биатлонист Дмитрий Малышко исключен из состава сборной России на январские этапы Кубка мира. Он занимает 43-е место в общем зачете, а в личных гонках ни разу за сезон не поднялся выше 25-й строчки. Критерии отбора также не выполнили Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, однако их оставили в команде тренерским решением.

Россия разгромила Словакию перед стартом МЧМ

Молодежная сборная по хоккею добилась уверенной победы над Словакией накануне чемпионата мира-2020. Игра завершилась со счетом 9:1. В составе победителей дублем отметился Егор Соколов, еще по шайбе забросили Александр Романов, Василий Подколзин, Иван Морозов, Александр Хованов, Максим Грошев, Никита Александров и Дмитрий Воронков.

Дзюба — самый популярный спортсмен года, Кокорин и Мамаев — в тройке

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал самым популярным спортсменом России по версии «Медиалогии». На втором и третьим местах расположились Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые с осени 2018 года до осени 2019-го находились в местах лишения свободы. Также в пятерку вошли боец UFC Хабиб Нурмагомедов и хоккеист Александр Овечкин.

«Зенит» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Петербургский «Зенит» на выезде разгромил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила в Саратове и завершилась победой гостей с крупным счетом 109:66. «Зенит» выиграл пятый матч в рамках чемпионата и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, дающую право выхода в плей-офф. «Автодор» опустился на девятое место.

Попова и Мозгов снялись с чемпионата России

Танцевальный дуэт Бетина Попова и Сергей Мозгов не примут участие в чемпионате России по фигурному катанию, который будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря. Спортсмены снялись с турнира по состоянию здоровья партнера. Мозгов принес свои извинения партнерше и зрителям.

ЦСКА купил лучшего бомбардира Белоруссии

Московский ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным, выступавшим за «Энергетик-БГУ». В составе своего предыдущего клуба форвард отыграл 26 матчей чемпионата Белоруссии, в которых забил 19 голов. На данный момент Шкурин является лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе семь результативных передач.