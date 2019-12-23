Журналист Василий Конов сообщил, что победительница финала Гран-при Алена Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Участие Алены Косторной, по неподтвержденным слухам, в чемпионате России под вопросом. Это одна из самых обсуждаемых кулуарных тем», — написал Конов в своем телеграм-канале. Журналист подчеркнул, что окончательного решения по данному вопросу пока нет.

Также Конов отметил, что в случае снятия Косторной с турнира перед ФФККР встанет вопрос, что делать с составом команды на чемпионат Европы. Журналист добавил, что слухи об этом идут не первый день, а официальная информация может появиться уже в среду.

Напомним, чемпионат России будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря. По итогам турнира будет определены фамилии трех спортсменок, которые выступят на чемпионате Европы.