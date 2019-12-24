Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение на пост вице-президента Союза биатлонистов России Валерия Польховского.

В своем телеграм-канале Губерниев отметил, что назначение Валерия Польховского на пост вице-президента СБР по обеспечению деятельности сборных команд — это огромный плюс для российского биатлона. «Сомнений в этом нет», — отметил комментатор.

«Завывания старого пердуна только подтверждают правильность решения!», — добавил Губерниев, указав на то, что экс-президент СБР Александр Тихонов негативно воспринял назначение Польховского на должность.

Напомним, о назначении Валерия Польховского на должность стало известно вчера, 23 декабря. Ранее этот специалист был старшим тренером женской сборной России, также тренировал резервную команду и работал советником бывшего президента СБР Михаила Прохорова.