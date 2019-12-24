Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказал мнение по поводу того, что он еще имеет шансы на то, чтобы уехать играть в Европу.

По словам Караваева, он еще достаточно молод и имеет время для того, чтобы вернуться в Европу. «Надеюсь, у меня ещё получится в Европе. Мне всего 24 года», — отметил футболист в интервью порталу «Чемпионат».

Караваев заявил, что две главные задачи «Зенита» на оставшуюся часть сезона — выиграть чемпионат и Кубок России. По мнению игрока, были и те, кто поняли его возвращение из чемпионата Голландии в чемпионат России. » Профессионалы и люди, которые меня знают, всё правильно понимают. А с Европой всё ещё может быть», — заключил Караваев.

Напомним, в состав «Зенита» Вячеслав Караваев перебрался из голландского «Витесса». Также Караваев выступал в чемпионате Чехии за пражскую «Спарту», «Дуклу» и «Яблонец».