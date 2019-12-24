Известный спортивный агент и постановщик Ари Закарян высказал свое мнение по поводу программ российских фигуристок в текущем сезоне.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Закарян отметил, что в этом сезоне ему приглянулись многие программы совершенно разных фигуристов. «Девчонки это вообще… Если говорить чисто о программах, то у Загитовой и Медведевой они обе в этом сезоне хороши», — сказал агент.

По слова Закаряна, когда на лед выходит Александра Трусова, всех охватывает особенное чувство — ожидание рекорда и новых космических достижений. «Как в случае с Усэйном Болтом и Майклом Фелпсом. Рекорд обновляется и ты думаешь: суперчеловек!», — сказал Закарян.

Напомним, Евгения Медведева и Александра Трусова на этой неделе примут участие в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.