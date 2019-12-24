Футбольный клуб «Краснодар» готов к переговорам по трансферу нападающего Ивана Игнатьева. Об этом сообщает портал «Чемпионат».

Как стало известно СМИ, Игнатьева готовы продать уже в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро. Клубы проявляли интерес к Игнатьеву и ранее, однако «Краснодар» готов был инициировать переговоры, если предложение начиналось от 20 миллионов евро.

По сообщениям источника, несколько клубов уже проявили интерес к покупке форварда в ближайшее время.

В текущем сезоне Иван Игнатьев сыграл за «Краснодар» в 13 матчах в чемпионате России по футболу и забил четыре мяча. В рамках матчей группового этапа Лиги Европы Игнатьев провел три мачта и забил один гол. Сейчас игроку всего 20 лет, он является воспитанником академии «Краснодара».