Спортивный агент и постановщик ледовых шоу Ари Закарян прокомментировал прогресс Елизаветы Туктамышевой в текущем сезоне.

«Перед Лизой Туктамышевой, выучившей в 23 года четверной прыжок, снимаю шляпу», — сказал Закарян в интервью порталу «Спорт-Экспресс». По мнению специалиста, Туктамышева — это величайшая спортсменка, которой нужно подождать и узнать, что будет дальше.

Закарян также вспомнил, как увидел первую удачную попытку исполнения четверного тулупа от Елизаветы Туктамышевой на тренировке в «Юбилейном». Агент отметил, что часто заходит на тренировки к своему бывшему тренеру Алексею Мишину. «Вот и тогда зашел, а Лиза четверные пробует, и кстати сделала тот четверной с четвертой попытки», — отметил Закарян.

Напомним, на этой неделе Елизавета Туктамышева выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.