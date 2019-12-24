Российский теннисист Карен Хачанов высказал свое мнение по поводу формата обновленного Кубка Дэвиса.

В интервью РБК Хачанов отметил, что на финале Кубка Дэвиса в Мадриде очень много команд собрались в одном месте. Также проблемой стало расписание турнира — теннисисты заканчивали играть в 2-3 часа ночи.

По мнению россиянина, выходом из ситуации стало бы продление турнира до 10-12 дней или же сокращение количества участников до восьми команд.

«Мне кажется, чтобы Кубок Дэвиса остался таким же статусным турниром, его надо проводить не ежегодно, как сейчас, а раз в два года», — отметил Хачанов.

Напомним, Россия дошла до полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде, все матчи сборной России были сыграны двумя теннисистами — Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.