12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк поделилась мнением по поводу скандала в фигурном катании, разразившемся после приостановки карьеры Алины Загитовой.

В интервью порталу «Чемпионат» Костенюк отметила, что скандал в фигурном катании случился огромный. «Может и в шахматах нечто подобное учинить, чтобы узнаваемыми быть? Не буду лукавить и говорить, что мне совсем не обидно», — отметила шахматистка, добавив, что ей повезло в жизни и она занимается любимой работой.

Также Костенюк отметила, что всегда старается искать позитив, поскольку на любую ситуацию можно смотреть с двух сторон.

Напомним, на прошлой неделе Евгений Плющенко и тренерский штаб Этери Тутберидзе в публичном поле конфликтовали после новости о приостановки карьеры Алины Загитовой и ее причинах.