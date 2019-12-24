Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, рассказала о том, почему выбрала возможность кататься именно за Россию.

В интервью агентству ТАСС Загорски отметила, что за Россию кататься сложнее, чем за другу страну — Австралию или Англию. Сама Загорски родилась в Великобритании, а представляла Францию, ее партнер Гурейро — наполовину русский, наполовину австралиец.

«Мы тогда решили так — если у нас получится в России, у нас получится везде. Лучше бороться за первые позиции в России, чем быть первым номером в любой другой стране», — заключила Загорски.

Напомним, в апреле 2016 года Тиффани Загорски получила российское гражданство, после чего стала представлять Россию на соревнованиях вместе с Джонатаном Гурейро.