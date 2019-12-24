Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал позицию по поводу поездки сборной России на Олимпийские игры в Токио под национальным флагом.

Поздняков, чьи слова цитирует агентство РИА Новости, убежден в том, что на летнюю Олимпиаду 2020 года российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует ОКР — как и написано в олимпийской хартии.

«Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора», — отметил Поздняков, подчеркнув, что ОКР работает над обеспечением максимально комфортных условий на играх и во время подготовки к ним для российских олимпийцев. Все это выполняется несмотря на давление со стороны WADA.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение закрыть российским спортсменам путь на крупные спортивные соревнования на 4 года, дав возможность выступать только в нейтральном статусе.