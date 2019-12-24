Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, какие позиции планируют укрепить в петербургском «Зените» в ближайшее трансферное окно.

В новом выпуске на своем ютуб-канале Орлов отметил, что на повестке дня в «Зените» стоит вопрос покупки хорошего центрального защитника, а также полузащитника. «Маммана раньше лета не появится. С Дриусси вопрос открыт, он сам говорил, что ему трудно будет конкурировать с Кокориным и Малкомом», — отметил Орлов, добавив, что сам Дриусси изъявлял желание покинуть клуб.

Также по словам Орлова, в обойме игроков, которые могут пополнить состав «Зенита» находится нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. «Почему нет? Когда-то говорили про Миранчуков, но понятно, что эта тема прошла. А на Соболева надо посмотреть», — добавил Орлов.

Напомним, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ранее рассказывал о сдержанной трансферной политике «Зенита» в зимнее трансферное окно.