Тренировочные прокаты участников чемпионата России по фигурному катанию пройдут в среду в Красноярске.

Женщины будут кататься на тренировочном катке «Кристалл-Арена» с 15:00. Напомним, в списке участниц трио Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и под вопросом Алена Косторная. Также на красноярском льду можно будет увидеть Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву, Софью Самодурову и Ксению Синицыну.

На «Платинум-арене» короткие и произвольные программы покажут сначала мужчины. Их можно будет увидеть в полдень. В 14:00 к прокатам подключатся спортивные пары, в 16:15 — танцоры. Разница во времени между Москвой и Красноярском — четыре часа.

Чемпионат России лишился многих лидеров еще до старта. В женских соревнованиях не выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, Алена Леонова, Мария Сотскова и Виктория Васильева. У мужчин турнир пропустят Михаил Коляда, восстанавливающийся после операции, и Александр Петров.

Из соревнований выбыли сразу две спортивные пары: Ксения Столбова и Андрей Новоселов, а также пропускающие сезон Наталья Забияко и Александр Энберт. Не увидят поклонники и танцевальный дуэт Бетины Поповой с Сергеем Мозговым.