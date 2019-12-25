«Зенит» сыграет с «Динамо» в матче Кубка России по волейболу. Игра начнется в Москве в 20:00 мск.

В первом матче «Финала четырех» встретятся казанский «Зенит» и «Кузбасс».

Напомним, в полуфинальных матчах с «Факелом», «Енисеем» и «Газпром-Югрой» «Зенит не проиграл ни разу. Прошлые встречи с «Динамо» в рамках Кубка России состоялись в ходе предварительных этапов. В сентябре в Москве петербуржцы одолели москвичей со счетом 3:2. В октябре в Петербурге «Зенит» всухую проиграл в Академии волейбола им. Платонова.

В чемпионате России «Зенит» идет на четвертом месте с 24 очками, уступая «Локомотиву», «Кузбассу» и «Факелу».