Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение отправить Дмитрия Малышко на Кубок России по биатлону и отцепить от сборной страны.

По словам Васильева, которые цитирует портал «Спорт день за днем», правление СБР не может вмешиваться во взаимоотношения спортсмена и тренера. «То, что Малышко не самый сильный спортсмен, – об это никто не спорит. Но решать должны тренеры, а не правление», — отметил специалист.

По мнению Васильева, должна быть создана вертикаль, по которой спортсмен может упасть на одну ступень — с Кубка мира на Кубок IBU, с Кубка IBU на Кубок России. «Малышко выбросили из состава, как Бабикова», — отметил Васильев, вспомнив случай после этапа Кубка мира в Эстерсунде, когда биатлониста отцепили от команды несмотря на результаты.

Напомним, на заседании правления СБР было решено отправить Дмитрия Малышко на Кубок России.