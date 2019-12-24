В социальные сети попало видео из фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, которая располагается в Парке Универсиады.

Видео было размещено на публичной странице «ВКонтакте» под названием «Я живу в Красноярске». Танец аниматоров в костюмах свиньи, слона и собаки без зрителей назвали «самой грустной вечеринкой города» — фан-зона пока пустует. Изначально животные танцевали под музыку группы DVD — «Белый снег», однако затем на видео наложили песню певицы Луны — «Грустный дэнс».





Видео появилось в соцсети вчера, 23 декабря. Официально чемпионат стартует сегодня, 24 декабря, завтра, 25 декабря, пройдут первые тренировки участников.

Напомним, соревновательные дни на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске начинаются с 26 декабря. Список участников можно посмотреть здесь.