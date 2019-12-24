Российский теннисист, 17-я ракетка мира Карен Хачанов подтвердил, что в следующем году примет участие в турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Информация об этом появилась на официальном сайте соревнований.

Напомним, ранее об участии на турнире в нидерландском городе Роттердам объявил еще один россиянин — Даниил Медведев. Также на турнире выступят такие теннисисты, как француз Гаэль Монфис, швейцарец Стэн Вавринка, канадец Денис Шаповалов и представитель Бельгии Давид Гоффен.

Турнир АТР-500 в Роттердаме пройдет с 8 по 16 февраля. Действующим чемпионом этого турнира является представитель Франции Гаэль Монфис, обыгравший Стэна Вавринку в финале. Общий призовой фонд турнира в 2020 году составит 2 миллиона 100 тысяч евро.