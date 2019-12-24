Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил положение лидера российской сборной Александра Логинова в связи с его допинговым прошлым и возможными санкциями WADA.

Слова Драчева цитирует агентство РИА Новости. На данный момент персонификации Драчев не видит, в IBU никакой информации по поводу нейтрального статуса спортсменов не получали. «Сейчас говорить про Логинова или кого-то ещё нельзя. Вспомните, что у нас на Игры в Пхёнчхане не были допущены практически все», — сказал глава СБР.

По мнению Драчева, сейчас должна быть четкость и ясность в позициях. Президент СБР не понимает, зачем нужно наказывать людей за то, что они уже отбыли наказание. «Для иностранцев, которые отбыли наказание, это нормально, а для нас — нет?», — возмутился глава СБР.

Напомним, при допуске на игры в Пхенчхане спортсмены должны были получить приглашение от МОК и выступать в нейтральном статусе. Из всего списка российских биатлонистов допущены были Антон Бабиков и Матвей Елисеев.