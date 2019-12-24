Болельщики фигурного катания — пожалуй, больше остальных преданы своему виду спорта. Они не только смотрят многочисленные трансляции, в том числе ночные, когда соревнования проводятся на другом континенте, но и сами часто присутствуют на ледовых аренах, пересекая ради своих кумиров границы регионов, стран и даже материков. В преддверии чемпионата России, по итогам которого определится состав сборной страны на главные старты второй половины сезона, корреспонденты Nevasport подготовили материал о том, как поддерживали спортсменов на прошедшем в Москве этапе Гран-при Rostelecom Cup 2019.

«820 плакатов общим весом более 20 килограммов»

Если вы присутствовали на трибунах ледовой арены Мегаспорта или просто смотрели трансляцию, то не могли не заметить бесчисленное множество ручных постеров необычного дизайна, которые поднимались

вверх по всей арене после проката того или иного спортсмена. Авторами этого проекта является группа больших поклонников фигурного катания, которые согласились ответить на несколько вопросов касательно реализации идеи и неожиданного ажиотажа среди болельщиков.

– Как и когда пришла идея с постерами в поддержку фигуристов?

— Идея возникла после того, как летом 2019 года мы увидели в Twitter проект от южнокорейской фан-базы Нейтана Чена. Практика создания подобных ручных плакатов очень широко распространена в Южной Корее среди поклонниц музыкальных групп: они сами создают дизайн ручных плакатов, чаще с поддерживающими надписями, печатают их, распространяют, коллекционируют и, прежде всего, приходят с ними на концерты, выражая таким образом поддержку любимым артистам, создавая особенное душевное единство. Внезапно мы подумали: а что если попробовать сделать на Rostelecom Cup то же самое?

Мы долго обсуждали варианты воплощения идеи и постепенно пришли к конечному решению: мы предоставляем людям возможность поддержать своих любимых фигуристов, а они записываются на печать плакатов с теми, кого им хотелось бы поддержать. Если количества заказавших хватает даже на небольшой тираж (20 плакатов), то мы делаем макет; стоимость плаката приблизительно равна стоимости печати; выдача заказов производится индивидуально, а не всем желающим.

– Ожидали ли вы такого ажиотажа среди болельщиков?

— Определенно, нет. Число, которое мы получили в итоге, до сих пор не укладывается в голове, ведь окончательно мы осознали всё только тогда, когда забрали плакаты и начали собирать каждый заказ отдельно – количество работы и времени, потраченного на это, было, правда, огромным. Мы рады, что так много людей доверилось нам.

– У постеров очень оригинальный дизайн, как пришла идея именно такого макета, и как строился процесс создания?

— Мы вдохновились дизайнами корейских фан-баз. Многие фанаты южнокорейских исполнителей приносят на концерты небольшие плакаты, обычно размерами 35х15 или 60х20. На их основе мы создали свои макеты. Сначала искали подходящее фото фигуриста или пары, затем вырезали. Цветовую гамму брали с костюма, на фоне располагали простые фигуры: прямоугольники, линии, точки, круги. Плакаты некоторых фигуристов, например, Макара или Жени в «Мемуарах гейши», делались в конце предзаказа. Многое изменяли, дополняли, переделывали. В целом, мы остались довольны проделанной работой.

– Что вас вдохновило на создание такой акции, и чего вы хотели достичь реализацией этого проекта?

— Мы преследовали две цели. Прежде всего, хотели поддержать спортсменов интересным способом, еще не использовавшимся в фигурном катании так массово, создать для находящихся на арене ощущение единства, слияния с общей праздничной атмосферой соревнований. Кроме того, мы хотели предоставить как можно большему числу болельщиков возможность поучаствовать в поддержке, не создавая традиционных крупных баннеров, которые, ко всему прочему, с недавних пор запретили вешать на ограждения арены близко ко льду. Ручной плакат – это крутая и красочная альтернатива флагу, направленная на выражение поддержки непосредственно спортсменов, а не страны, которую они представляют. Также сам ручной плакат после соревнований можно забрать домой, повесить на стену, любоваться им, предаваться приятным воспоминаниям, а потом использовать снова в будущем.

«Непередаваемое чувство, когда поворачиваешь голову и видишь трибуны, расцвеченные слоганами, такими же, как и те, что ты держишь в руках. Словно держишься за руки с огромным количеством людей, которые думают и чувствуют то же, что и ты. Спасибо вам», – это нам написала одна из участниц проекта, и ее слова в равной степени тронули и порадовали нас, так как дали почувствовать, что наша цель не только была достигнута, но и помогла множеству людей, которые, как и мы, наблюдали покрывающиеся панцирем небольших плакатов трибуны, влиться и сделать свой вклад в атмосферу, царившую в Мегаспорте в ноябре.

– Какое было общее количество баннеров, которое вы подготовили?

— Всего получилось 820 плакатов, общий вес составил больше 20 килограммов.

– Самый популярный спортсмен по количеству заказанных баннеров?

— Евгения Медведева, её баннеров было почти 250 штук.

«Ты не один»

Помимо проектов, направленных на поддержку сразу многих спортсменов, были и группы, целенаправленно готовившие сюрпризы своим кумирам. Так, большая акция была организована в поддержку японского фигуриста Шомы Уно, который, несмотря на тяжелое выступление, являлся одной из звезд московского этапа. Мы обратились к группе болельщиков Шомы и поговорили с ними о создании и осуществлении идеи поддержать любимого фигуриста.

– Расскажите, что послужило причиной такой крупной акции, и что именно вы организовали в поддержку Шомы?

— Восьмое место на этапе Гран-при во Франции, одиночество в Kiss&Cry и его слезы, вызванные тем, что он был растроган реакцией публики, привели нас к идее донести мысль «ты не один». Мы обратились к японским фанатам и попросили помочь нам сформулировать эту идею, так родилась фраза: «Шома-кун, ты не один, мы все поддерживаем тебя». С этой фразой мы сделали большой баннер и объявили в Twitter, что предлагаем японским фанатам, планирующим поездку на чемпионат Японии, подойти к нам и увезти его с собой. Чтобы охватить весь зал, мы сделали 8 больших баннеров – минимум 1-2 на сектор, а также постеры. Нас настолько потрясла ситуация во Франции, что мы все силы, душу, время и нервы в это вложили. Мы сделали также наклеечки, которые нарисовала одна из участниц нашей группы, и напечатали их в разных форматах.

Наша задача – показать всем, и в первую очередь японским зрителям, что в России Шому знают, любят, поддерживают и будут поддерживать, какое бы место он ни занимал. Мы также сделали футболки, дизайн которых разработали участницы группы. Мы хотели создать такую концепцию «Шома, мы поддерживаем тебя» всем – футболками, наклейками, баннерами, постерами. Мы хотим закидать лед игрушками по максимуму, и даже если он не увезет их с собой, мы очень ждем момента, когда они полетят с трибун. И несмотря на то, что в Kiss&Cry он будет не один, с ним будет сидеть Стефан Ламбьель, мы все равно будем поддерживать его. Наша задача – раздать баннеры, наклейки, надеть майки, поднять людей. Он может вообще не знать, что мы существуем, но мы просто выполняем свою работу, чтобы его знало как можно больше людей.

– Что вы приготовили помимо основной поддержки на трибунах?

— У нас именной подарок: артбук. Наши ребята 2 месяца рисовали работы. Для этого обратились к опыту наших французских коллег-фанатов Шомы. Они связались с мистером Охамой, менеджером Шомы в Японии, который просил не дарить ничего громоздкого и тяжелого, потому что они практически ничего не могут забрать. Но Шома очень любит арты и фан-видео, поэтому мы сделали артбук и фан-видео. Каждый художник писал пожелания Шоме, и все их мы перевели на японский язык. В видео ребята тоже записывали пожелания. У нас было два вопроса: «За что я люблю Шому» и «Что я хочу пожелать Шоме». Причем все тексты в видео мы тоже перевели на японский, они пойдут японскими субтитрами. Смотреть на людей, говорящих на незнакомом тебе языке, через минуту ты устанешь, а через две – вообще перестанешь.

Корреспонденты Nevasport дополнительно поговорили с организатором фан- группы Шомы Уно о ее создании и об отношении к спортсмену.

– Как давно существует ваша группа болельщиков Шомы Уно?

— В январе 2020 нам будет 3 года. Причиной создания стало большое количество негатива на других информационных ресурсах. В тот момент было активное неприятие по каким-то причинам юного фигуриста Шомы Уно, который вышел во взрослые. И я решила вырастить армию поклонников Шомы. Вот это моя задача – не спорить с кем-то, а множить ряды тех, кто понимает, что это за человек, что он из себя представляет. Сейчас нас почти полторы тысячи болельщиков, и я понимаю, что нужно еще усерднее

работать, чтобы нас было еще больше.

– Расскажите о качествах, которые больше всего вас привлекают в Шоме?

— Во-первых, он потрясающе талантлив как артист. Он выходит на лед не зарабатывать баллы, он выходит творить. Ему нравится создавать некую реальность на льду. Он рассказывает драматургию: завязку, катарсис, финал. Он играет спектакль. Также он фантастически пластичен, это второе. Он очень непростой и самобытный человек, это третье. Мы это поняли, когда стали переводить его интервью. Он очень критичен к себе. Шома пришел к тому месту, которое занимает сейчас, не благодаря, а вопреки всему, что было вокруг него: вопреки здоровью, росту, физическим возможностям, вопреки тому, что плохо шли прыжки. Чтобы достичь каждой ступени, ему приходилось прикладывать в разы больше усилий, чем всем остальным, просто по нему это не видно, ведь усердно работать можно элегантно, скромно и с достоинством. Он вовлеченный и

погружающийся человек. Когда он катается, то забирает с собой — в свою вселенную, на свою сцену, где идет его спектакль.

«Баннер в поддержку Димы Алиева на Олимпийских Играх в Пхенчхане»

Очень популярен среди болельщиков и Дмитрий Алиев. Выступление на этапе Гран-при в Москве также не прошло без поддержки его поклонников. О том, как родилась любовь к спортсмену из Ухты, о мировом путешествии баннера и плакатах на трибунах в Мегаспорте нам рассказала инициатор группы поклонников Дмитрия Алиева.

– Как давно вы следите за карьерой Дмитрия Алиева?

— Как-то я услышала, что Дима Алиев – перспективный мальчик, который должен был откуда-то из региона, из какой-то республики приехать в Питер. Я начала искать про него информацию и через некоторое время узнала, что он действительно переехал в Питер, стал тренироваться у Рукавицына, выступил на Кубке России, потом отобрался на юниорский Гран-при. Я начала очень внимательно за ним следить, потому что интернет стал доступнее, записи с ISU Гран-при тоже. Тогда он был еще не так хорош, сказывалось отсутствие необходимого количества льда и многое другое, но что-то в нем цепляло душевно, на эмоциональном уровне. Так, с его первого юниорского международного сезона я являюсь его большой поклонницей, следила за ним на всех стартах.

– Помните ли вы вашу первую встречу с Димой?

— В сезоне 2017/2018 я попала на чемпионат России как аккредитованный пишущий корреспондент и впервые услышала, как Дима общается с журналистами. Это произвело на меня неизгладимое впечатление: он был очень культурный, воспитанный, вежливый, никогда не забывал здороваться, всегда спрашивал «удобно ли вам сейчас говорить, насколько подробно мне нужно ответить, что вы вообще хотите услышать». Он полностью подстраивается под собеседника, старается сделать так, чтобы было комфортно с ним общаться. На том же чемпионате я увидела баннер в поддержку Димы, который привезла японская болельщица. Она действительно приехала из Японии, чтобы поболеть за Диму в Питере, и на ее баннере Дима оставил автограф. Потом мы с еще одной поклонницей Димы узнали, что чемпионат Европы будет проходить в Москве, и решили, что будет очень стыдно русскоязычным болельщикам оставить Диму без какого-либо баннера. Тогда мы подготовили свой баннер, вывесили его на Евро. Дима его заметил и потом сказал, что впервые в жизни с ним такое происходит. Также мы тогда подготовили ему подарок – медальницу, на которой была его фигурка в костюме из программы «Маскарад», в мундире. После этого блестящего чемпионата он отобрался на Олимпиаду.

– Какова была дальнейшая судьба этого баннера?

— У нас получилось передать баннер на Олимпийские игры через девушку из Академии фигурного катания Санкт-Петербурга, и она на трибуне махала этим баннером. Представляете: на Олимпийских играх в Пхенчхане – баннер в поддержку Димы Алиева! Мы также съездили с ним на чемпионат мира в Милан. Дима был шокирован, что кто-то вообще доехал до Милана. В прошлом году этапы Гран-при у него были далеко – Япония и Гренобль, поэтому удалось поехать с баннером только на чемпионат России. К сожалению, прошлый сезон был тяжелый, но Дима, несмотря на все свои неудачи, оставался таким же вежливым и достаточно позитивным в общении. Он всегда идет на контакт открыто и охотно, и это одна из черт, которые

делают его для меня любимым фигуристом.

– Что вы приготовили для Димы на Rostelecom Cup?

— В этот раз мы подготовили плакаты, флаги с надписью «Дима, удачи». Их держали люди в секторе В3 над Kiss&Cry. Также приехала большая группа людей из Сыктывкара – юные фигуристы и их родители, которые хотели специально поддержать Диму. Они тоже взяли часть флагов. Мне кажется, Диме повезло, что у него большая группа поддержки как из Питера, так и из Коми. В северной столице он уже много лет тренируется, а для Ухты он реально герой, потому что там занимался на открытом льду небольшого озера.

«Плакаты, медведи, подушки-сакуры и огромный веер»

Одна из самых крупных кампаний была проведена в поддержку Евгении Медведевой. Женя сейчас тренируется в Канаде, и каждый ее приезд в Россию для болельщиков является настоящим праздником. На Rostelecom Cup фанаты закидывали лед игрушками, ставшими символами спортсменки, среди которых медведи и Луна (талисман-салфетница Жени – прим. Nevasport). Специально для этого этапа ее фанаты подготовили особенные подарки – подушки в виде сакуры и веер, который очень порадовал Женю. А что творилось на трибунах, сложно передать словами: баннеры, плакаты и постеры заполонили всю арену под бурные овации публики и многократное скандирование имени любимой фигуристки.

Хочется отметить, что зрители поддерживали каждого спортсмена. Так, Александра Трусова получила самого большого медведя, подаренного на этом турнире, Алексию Паганини после короткой программы трибуны поздравили с днем рождения, а на самых эмоциональных прокатах зал аплодировал стоя.

Что ожидает нас на чемпионате России в Красноярске, узнаем совсем скоро. С 26 по 29 декабря самые сильные фигуристы нашей страны соберутся в «Платинум Арене», чтобы решить судьбу путевок на чемпионаты Европы и мира.

Автор текста: Екатерина Юшкова