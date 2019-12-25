Петербургский СКА отправляется в выездное турне по городам и весям Континентальной хоккейной лиги. Первую остановку армейцы совершат в Нур-Султане (Казахстан), где в гости их ждёт местный «Барыс».

СКА прервал свою 12-матчевую победную серию в игре против ЦСКА, но уже в следующем матче вновь одержал победу у себя дома в игре с магнитогорским «Металлургом» (2:1), возможно, чем СКА не шутит, начиная новое победное шествие. Вообще, для армейцев с Невы, «Барыс» — комфортный соперник, если смотреть на историю противостояния этих команд. За последние пять встреч СКА ни разу не испытал проблем с «Барысом», а соотношение заброшенных и пропущенных шайб питерцев составляет — 25/9.

«Барыс» — наоборот, на некоторое время закончил выезды и четыре игры проведет под сводами родной арены. На сегодняшний день казахи делят третью строчку Восточной конференции с «Автомобилистом», и уже навряд ли смогут покинуть зону плей-офф, что уже является отличным результатом. «Барысу» необходимо прерывать тенденцию поражений от СКА, и вот сегодня под сводами «Барыс Арены» у них появится для этого возможность.

Матч «Барыс» — «СКА» начнётся в 16:30 по московскому времени.