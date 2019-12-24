В преддверии старта чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.

По словам Ягудина, на первенство России приедут сильные фигуристки, но даже несмотря на это, Загитовой будет не хватать. Ягудин считает, что фигуристка имеет право делать выборы подобного рода, учитывая как много она сделала для России. «В любом случае на первенство приедет очень сильный состав фигуристок, хотя Загитовой будет не хватать», — цитирует Ягудина «RT на русском».

Тот факт, что Загитова пропустит чемпионат России сильно расстроил болельщиков фигуристки, которые хотели посетить первенство специально ради неё. Ягудин сказал, что Загитова не тащила за собой болельщиков в Красноярск, а потом бросила их, добавив, что у спортсменов бывают периоды когда им приходится пропускать соревнования.

«Не бывает так, чтобы спортсмен сначала уговаривал фанатов ехать за ним, а потом сам же пропускал соревнования. Это выбор болельщиков. Такова жизнь спортсмена, случается всё: травмы, переходный возраст, другие проблемы», — сказал Ягудин.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря. Соревновательная часть первенства начнётся 26 декабря.