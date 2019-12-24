Российская фигуристка Алёна Косторная вылетела в Красноярск, где с 26 по 29 декабря будет проходить чемпионат России по фигурному катанию. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Напомним, ранее журналист Василий Конов заявил, что участие Косторной на первенстве России не подтверждено. По словам журналистка, ходили слухи о том, что спортсменка может пропустить чемпионат России.

Чемпионат России стартует 26 декабря в Красноярске. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Платинум Арена». На протяжении трёх дней лучшие фигуристы России обкатают обязательную программу, а 29 состоятся показательные выступления. По итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной сборной, который в январе представит Россию на чемпионате Европы в Граце (Австрия) и в марте – на чемпионе мира в Монреале (Канада).