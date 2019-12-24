Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик может вновь оказаться в местах не столь отдалённых, если докажут его причастность в нарушении государственной границы.

По словам жены спортсмена — Виктории Дацик, к её мужу позвонил старый приятель и попросил его помочь ему пересечь границу. Дацик нарушать территорию границы не собирался, согласившись лишь показать дорогу. «Я с тобой не пойду. Я тебе покажу, куда идти, и ты пойдёшь», — приводит слова Виктории Дацик «Матч ТВ».

Рядом с родительским домом бойца через 500 метров граница Эстонии, но перед этим нужно переправиться через реку, которая ещё не покрылась льдом, как предполагали товарищи. «Когда они приехали, оказалось, что река не замёрзла ещё. И решили плыть на лодке. Что Слава перевезёт его на ту сторону — и всё».

Во время плавания у Дацика и его друга сломалось весло, после чего их сильно унесло течением. «Они уже искали помощи, с горем пополам добрались до границы с Эстонией и там уже вышли на эстонских пограничников. И были задержаны. Это было в ночь с пятницы на субботу».

По словам Виктории Дацик её мужа обвиняют в нарушении части три статьи 322 (незаконное пересечение границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок до шести лет), но как считает Виктория, никакого злого умысла в действиях мужа не было.

Ранее Дацик уже пребывал в местах лишения свободы, проведя за решёткой около 11 лет.