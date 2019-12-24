Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что весной арбитры на матчи Российской Премьер-Лиги будут назначаться с помощью определённого алгоритма.

Дюков заявил, что будет составлен новый рейтинг судей, который в данным момент находится в стадии технической разработки. По словам президента главы РФС, с марта 2020 года арбитры будут назначаться на месяц вперёд.

«Будет рейтинг судей. Сейчас заканчивается разработка технического задания для этого. Будет объективная, независимая ни от каких субъектов футбола система. С марта планируем ввести назначение судей на месяц вперед. За этим будет следить алгоритм», — цитирует Дюкова «Спорт-экспресс».

Дюков добавил, что новый рейтинг арбитров вполне возможно начнётся с чистого листа, без упоминания прошлых достижений. «Есть набор оценок, важно их верифицировать. Возможно, что-то учтем, возможно, начнем с чистого листа», — сказал Дюков.

20 тур Российской Премьер-Лиги стартует в конце зимнего сезона, 28 февраля.