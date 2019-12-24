Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своём «Инстаграме» видео, как исполняет со своим партнёром новую поддержку из парного катания. Загитова принимает участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором исполняет главную роль.

Из Инстаграма Алины Загитовой pic.twitter.com/y2k3o9eXT0 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 24, 2019

Напомним, 13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановлении соревновательной карьеры. Таким образом, Загитова не примет участие на первенстве России, которое пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.