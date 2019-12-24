Стало известно расписание матчей 20-23 туров Российской Премьер-Лиги, об этом сообщает официальный сайт лиги.
20 тур стартует в конце зимнего сезона, 28 февраля матчем «Крылья Советов» – «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Вот как выглядят последующие матчи трёх туров:
29 февраля
ЦСКА – «Урал» – 14:00 мск
«Динамо» – «Спартак» – 16:30 мск
«Зенит» – «Локомотив» – 19:00 мск
«Ахмат» – «Ростов» 19:00 мск
1 марта
«Тамбов» – «Рубин» – 14:00 мск
«Краснодар» – «Уфа» – 16:30 мск
«Сочи» – «Арсенал» – 19:00 мск
21-й тур
7 марта
«Оренбург» – «Арсенал» – 14:00 мск
«Динамо» – «Тамбов» – 16:30 мск
8 марта
«Рубин» – «Крылья Советов» – 14:00 мск
«Урал» – «Сочи» – 16:30 мск
«Локомотив» – «Ахмат» – 19:00 мск
9 марта
«Ростов» – ЦСКА – 14:00 мск
«Спартак» – «Краснодар» – 16:30 мск
«Зенит» – «Уфа» – 19:00 мск
22-й тур
13 марта
«Ахмат» – «Динамо» – 19:30 мск
14 марта
«Оренбург» – «Спартак» – 14:00 мск
«Зенит» – «Урал» – 16:30 мск
«Арсенал» – «Рубин» – 19:00 мск
15 марта
«Сочи» – «Краснодар» – 14:00 мск
ЦСКА – «Уфа» – 16:30 мск
«Ростов» – «Локомотив» – 19:00 мск
16 марта
«Тамбов» – «Крылья Советов» – 19:30 мск
23-й тур
20 марта
«Сочи» – «Ростов» – 19:30 мск
21 марта
«Урал» – «Рубин» – 14:00 мск
«Арсенал» – «Спартак» – 16:30 мск
«Локомотив» – «Оренбург» – 19:00 мск
22 марта
«Крылья Советов» – «Ахмат» – 14:00 мск
«Уфа» – «Тамбов» – 14:00 мск
ЦСКА – «Зенит» – 16:30 мск
«Краснодар» – «Динамо» – 19:00 мск.
Лидером турнирной таблицы на зимний перерыв ушёл петербургский «Зенит», на счету которого 45 очков. На втором месте расположился «Краснодар», отставая от «Зенита» на 10 баллов. Третью позицию занимает «Ростов», у которого 34 очка, также как и у «Локо» и ЦСКА, но у ростовчан преимущество по дополнительным показателям. Аутсайдерами чемпионата на данный момент являются: «Оренбург», самарские «Крылья Советов» и «Сочи».
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