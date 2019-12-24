Стало известно расписание матчей 20-23 туров Российской Премьер-Лиги, об этом сообщает официальный сайт лиги.

20 тур стартует в конце зимнего сезона, 28 февраля матчем «Крылья Советов» – «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Вот как выглядят последующие матчи трёх туров:

29 февраля

ЦСКА – «Урал» – 14:00 мск

«Динамо» – «Спартак» – 16:30 мск

«Зенит» – «Локомотив» – 19:00 мск

«Ахмат» – «Ростов» 19:00 мск

1 марта

«Тамбов» – «Рубин» – 14:00 мск

«Краснодар» – «Уфа» – 16:30 мск

«Сочи» – «Арсенал» – 19:00 мск

21-й тур

7 марта

«Оренбург» – «Арсенал» – 14:00 мск

«Динамо» – «Тамбов» – 16:30 мск

8 марта

«Рубин» – «Крылья Советов» – 14:00 мск

«Урал» – «Сочи» – 16:30 мск

«Локомотив» – «Ахмат» – 19:00 мск

9 марта

«Ростов» – ЦСКА – 14:00 мск

«Спартак» – «Краснодар» – 16:30 мск

«Зенит» – «Уфа» – 19:00 мск

22-й тур

13 марта

«Ахмат» – «Динамо» – 19:30 мск

14 марта

«Оренбург» – «Спартак» – 14:00 мск

«Зенит» – «Урал» – 16:30 мск

«Арсенал» – «Рубин» – 19:00 мск

15 марта

«Сочи» – «Краснодар» – 14:00 мск

ЦСКА – «Уфа» – 16:30 мск

«Ростов» – «Локомотив» – 19:00 мск

16 марта

«Тамбов» – «Крылья Советов» – 19:30 мск

23-й тур

20 марта

«Сочи» – «Ростов» – 19:30 мск

21 марта

«Урал» – «Рубин» – 14:00 мск

«Арсенал» – «Спартак» – 16:30 мск

«Локомотив» – «Оренбург» – 19:00 мск

22 марта

«Крылья Советов» – «Ахмат» – 14:00 мск

«Уфа» – «Тамбов» – 14:00 мск

ЦСКА – «Зенит» – 16:30 мск

«Краснодар» – «Динамо» – 19:00 мск.

Лидером турнирной таблицы на зимний перерыв ушёл петербургский «Зенит», на счету которого 45 очков. На втором месте расположился «Краснодар», отставая от «Зенита» на 10 баллов. Третью позицию занимает «Ростов», у которого 34 очка, также как и у «Локо» и ЦСКА, но у ростовчан преимущество по дополнительным показателям. Аутсайдерами чемпионата на данный момент являются: «Оренбург», самарские «Крылья Советов» и «Сочи».