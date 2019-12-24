Депутат комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение России подать апелляцию в спортивных арбитражный суд, с целью обжаловать санкции, выдвинутые исполкомом ВАДА.

Свищёв считает, что шансы на положительный результат минимальны, так как европейский и американский СМИ оказывают серьёзное давление не только на ВАДА, но и на CAS.

«Шансы всегда есть, моё мнение, что будет очень сложно что-то доказать, потому что, насколько нас там слышат и видят, я не уверен. Идёт давление через мощные СМИ — американские и английские, и оно оказывается не только на ВАДА, но и на арбитров CAS, это очевидно и однозначно», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Несмотря на это, Свищёв рассчитывает на гуманность и справедливость спортивного арбитражного суда. «Надеюсь, что всё-таки не только советский суд — самый гуманный, но и CAS будет таковым, потому что дело касается живых людей, чистых спортсменов, честь и права которых могут быть затронуты», — сказал Свищёв.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА запретил российским спортсменам в течении четырёх лет принимать участие в крупных международных турнирах, в том числе и ОИ, из-за применения запрещённых препаратов. Российская сторона не согласилась с выдвинутыми обвинениями и обжалует дисквалификацию в CAS.