Экс-игрок «Краснодара» уругвайский полузащитник Маурисио Перейра признан лучшим игроком за всю историю клуба по по версии болельщиков команды. Перейра носил футболку «быков» с 2013 по 2019 год. Летом 2019-го перебрался в «Орландо Сити»

Как сообщает официальный сайт «Краснодара» в опросе принимало участие 7400 болельщиков. За Перейру свой голос отдали 37,86 процентов опрашиваемых. На втором месте лучших оказался шведский защитник команды Андреас Гранквист, на его счету 25,41 процентов голосов. Тройку замкнул армянский нападающий Юра Мовсисян, склонив на свою сторону 20,77 процентов болельщиков.

Кроме вышеперечисленной тройки на звание лучшего игрока «Краснодара» претендовали: Фёдор Смолов, Вандерсон, Одил Ахмедов, Жоаозиньо, Виталий Калешин и Шарль Каборе.

Клуб поблагодарил участников опроса и пожелал Перейре дальнейшего карьерного роста.

«Благодарим всех, кто помог в определении лучшего игрока. Поздравляем Маурисио Перейру и других участников голосования! Желаем им благотворного развития профессиональной карьеры!».

За свою карьеру Перейра сыграл в 201 матче за «Краснодар», забил 29 мячей и сделал 31 голевых передач.